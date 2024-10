Iran: morte Sinwar rafforza resistenza (Di venerdì 18 ottobre 2024) 7.00 Lo "spirito della resistenza sarà rinforzato" dopo il "martirio" del leader di Hamas Yahya Sinwar. Lo afferma la missione permanente dell'Iran alle Nazioni Unite in un post su X. "Sarà un modello per i giovani e i bambini che seguIranno la sua strada per la liberazione della Palestina. Finché esisteranno occupazione e aggressione, la resistenza durerà, perché il martire rimane vivo ed è fonte di ispirazione", si legge nel post. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 7.00 Lo "spirito dellasarà rinforzato" dopo il "martirio" del leader di Hamas Yahya. Lo afferma la missione permanente dell'alle Nazioni Unite in un post su X. "Sarà un modello per i giovani e i bambini che seguno la sua strada per la liberazione della Palestina. Finché esisteranno occupazione e aggressione, ladurerà, perché il martire rimane vivo ed è fonte di ispirazione", si legge nel post.

