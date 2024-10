Inter, nuova missione con Lautaro. Settimana di fuoco: cercasi svolta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il rientro è andato come previsto. C’è il fuso orario da smaltire, l’acido lattico da gestire, ma Lautaro Martinez è tornato nei ranghi al centro sportivo dell’Inter. Per ora sia lui che Taremi hanno svolto solo un lavoro personalizzato a cui sono destinati i giocatori che tornano dalle nazionali. Oggi avranno modo entrambi di lavorare coi compagni, nella prima di tre sedute (compresa quella di riattivazione muscolare di domenica mattina) nella quale Simone Inzaghi e il suo staff prepareranno la squadra verso Roma-Inter di domenica sera. Se la stanchezza fisica è da metere in conto come possibile ostacolo per tornare a brillare, va anche registrato che in Sudamerica il capitano nerazzurro ha fatto un pieno di entusiasmo. Ha segnato e servito un assist nel 6-0 alla Bolivia. Sport.quotidiano.net - Inter, nuova missione con Lautaro. Settimana di fuoco: cercasi svolta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il rientro è andato come previsto. C’è il fuso orario da smaltire, l’acido lattico da gestire, maMartinez è tornato nei ranghi al centro sportivo dell’. Per ora sia lui che Taremi hanno svolto solo un lavoro personalizzato a cui sono destinati i giocatori che tornano dalle nazionali. Oggi avranno modo entrambi di lavorare coi compagni, nella prima di tre sedute (compresa quella di riattivazione muscolare di domenica mattina) nella quale Simone Inzaghi e il suo staff prepareranno la squadra verso Roma-di domenica sera. Se la stanchezza fisica è da metere in conto come possibile ostacolo per tornare a brillare, va anche registrato che in Sudamerica il capitano nerazzurro ha fatto un pieno di entusiasmo. Ha segnato e servito un assist nel 6-0 alla Bolivia.

