Incidente sul lungomare di Pescara: donna gravemente ferita da auto pirata, scatta la caccia all'autista

Una donna di cinquant'anni è attualmente in condizioni critiche in ospedale, a seguito di un drammatico Incidente che si è verificato ieri sera sul lungomare Nord di Pescara. L'automobile che l'ha investita è poi fuggita dal luogo dell'Incidente, dando avvio a una serie di indagini da parte delle forze dell'ordine per rintracciare il conducente. L'accaduto ha sollevato preoccupazione e incredulità nella comunità locale, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sui dettagli dell'Incidente.

La dinamica dell'Incidente

L'Incidente ha avuto luogo intorno alle 22:00, quando la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, cercando di raggiungere la riva.

