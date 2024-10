In aumento le persone bisognose. Ben 174 quelle al momento assistite (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sale il numero di persone bisognose aiutate a Poggibonsi dai volontari della società San Vincenzo de’ Paoli. I dati diffusi in questi giorni, relativi al 2023, evidenziano un totale di 174 persone assistite. "Un aumento di circa quindici unità rispetto al 2022", afferma il presidente Francesco Baldi, dall’ufficio dell’ente caritatevole di ispirazione cattolica presso la parrocchia dello Spirito Santo a Poggibonsi. "Sono sempre di più le richieste – aggiunge – e ciò fa pensare, sulle base delle cifre in possesso, a una crescita in fatto di povertà sul territorio a più livelli. La voce che incide maggiormente sui bilanci, per il quadro economico? Il canone di affitto delle abitazioni. Come San Vincenzo de’ Paoli forniamo un contributo in questo campo, così come per il pagamento delle bollette. In tutto 49 le famiglie che seguiamo". Lanazione.it - In aumento le persone bisognose. Ben 174 quelle al momento assistite Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sale il numero diaiutate a Poggibonsi dai volontari della società San Vincenzo de’ Paoli. I dati diffusi in questi giorni, relativi al 2023, evidenziano un totale di 174. "Undi circa quindici unità rispetto al 2022", afferma il presidente Francesco Baldi, dall’ufficio dell’ente caritatevole di ispirazione cattolica presso la parrocchia dello Spirito Santo a Poggibonsi. "Sono sempre di più le richieste – aggiunge – e ciò fa pensare, sulle base delle cifre in possesso, a una crescita in fatto di povertà sul territorio a più livelli. La voce che incide maggiormente sui bilanci, per il quadro economico? Il canone di affitto delle abitazioni. Come San Vincenzo de’ Paoli forniamo un contributo in questo campo, così come per il pagamento delle bollette. In tutto 49 le famiglie che seguiamo".

