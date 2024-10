Il petrolio è in rialzo wti a 7095 dollari al barile

Il petrolio è in rialzo, wti a 70,95 dollari al barile (Di venerdì 18 ottobre 2024) petrolio in rialzo in avvio di giornata: il wti è scambiato a 70,95 dollari al barile in aumento dello 0,40%. Il brent è trattato a 74,65 dollari al barile in rialzo dello 0,27%. Quotidiano.net - Il petrolio è in rialzo, wti a 70,95 dollari al barile Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024)inin avvio di giornata: il wti è scambiato a 70,95alin aumento dello 0,40%. Il brent è trattato a 74,65alindello 0,27%.

L'oro è in rialzo in avvio di giornata a 2.712 - 46 dollari - Oro in rialzo in avvio di giornata: il contratto spot passa di mano a 2.712,46 dollari l'oncia in aumento dello 0,73%. In rialzo anche il contratto con consegna a dicembre a 2.727,40 dollari l'oncia (+0,74%). (Quotidiano.net)

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 70 - 67 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,40% a 70,67 dollari al barile. (Quotidiano.net)