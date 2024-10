Gaeta.it - Il passaggio ravvicinato dell’asteroide Apophis: ecco cosa aspettarsi il 13 aprile 2029

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilil 13ha catturato l'attenzione di esperti e appassionati di astronomia, dopo che inizialmente era stata sollevata la possibilità di collisione con la Terra. Fortunatamente, le analisi più recenti hanno accertato che l'asteroide non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente le caratteristiche di, il suo comportamento in avvicinamento e le missioni scientifiche previste. Che cos'è, identificato anche come 99942, è un asteroide classificato come "near-Earth object" . Questo significa che la sua orbita lo porta a attraversare la traiettoria terrestre, facendo sì che si avvicini a una distanza di 1,3 unità astronomiche dal Sole.