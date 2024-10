Il dono (provocatorio) di Pesce a Napoli, la curatrice Annicchiarico: “L’arte smaschera un tabù, Gaetano sarebbe felice” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – “Ha scatenato riflessioni, prese di posizione e interpretazioni, sempre in bilico tra furia e ironia, tra produzione di senso e rifiuto del senso. L’operazione è riuscita: Gaetano Pesce ha tolto ancora una volta il coperchio all’inconscio collettivo degli italiani”. Silvana Annicchiarico, direttrice del Triennale Design Museum dal 2007 al 2018, ha studiato e curato tantissime mostre e opere firmate dall’artista, designer e architetto, scomparso il 3 aprile a New York. Ed è la curatrice anche dell’ultima installazione, “Tu si ‘na cosa grande“, in piazza Municipio, a Napoli. “Vulcanico, ingombrante, libero fino all’ultimo respiro”: così aveva voluto ricordare Gaetano Pesce. “Libero anche dopo la morte”, potremmo aggiungere oggi? “Con questo lavoro postumo lo dimostra: ha saputo parlare alla gente, alla città, al mondo, ai poteri, alla cultura e alL’arte. Ilgiorno.it - Il dono (provocatorio) di Pesce a Napoli, la curatrice Annicchiarico: “L’arte smaschera un tabù, Gaetano sarebbe felice” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – “Ha scatenato riflessioni, prese di posizione e interpretazioni, sempre in bilico tra furia e ironia, tra produzione di senso e rifiuto del senso. L’operazione è riuscita:ha tolto ancora una volta il coperchio all’inconscio collettivo degli italiani”. Silvana, direttrice del Triennale Design Museum dal 2007 al 2018, ha studiato e curato tantissime mostre e opere firmate dall’artista, designer e architetto, scomparso il 3 aprile a New York. Ed è laanche dell’ultima installazione, “Tu si ‘na cosa grande“, in piazza Municipio, a. “Vulcanico, ingombrante, libero fino all’ultimo respiro”: così aveva voluto ricordare. “Libero anche dopo la morte”, potremmo aggiungere oggi? “Con questo lavoro postumo lo dimostra: ha saputo parlare alla gente, alla città, al mondo, ai poteri, alla cultura e al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Installazione di Gaetano Pesce a Napoli : meme - polemiche e la storia continua… - Cerchiamo allora di fare il punto della situazione per comprendere meglio sia le posizioni di chi l’apprezza sia quelle di chi ravvede in esse un’offesa alla città, ma soprattutto per dirvi [. ] <p>The post Installazione di Gaetano Pesce a Napoli: meme, polemiche e la storia continua… first appeared on MondoUomo. (Mondouomo.it)

“Tu si ‘na cosa grande” : tra battute e critiche il Pulcinella di Gaetano Pesce è già nel cuore dei napoletani - È uno dei commenti che abbiamo raccolto ascoltando le opinioni dei passanti che si fermavano a scattare foto sotto Tu si ‘na cosa grande. Non è bianco perché Gaetano Pesce ha voluto sostituire il tradizionale colore della maschera napoletana con un costume che richiamasse la femminilità, per omaggiare anche le donne. (Notizie.com)

“Tu si ‘na cosa grande” - l’opera di Gaetano Pesce ora è anche un gelato : l’omaggio di una gelateria all’installazione dedicata a Pulcinella - Da Napoli all’Italia intera. Ora anche la celebre installazione di Piazza Municipio si inserisce in questo trend, con curiosi e appassionati che potranno assaggiare la replica dolce dell’opera di Gaetano Pesce. Non è la prima volta che a Napoli, e provincia, pasticceri e gelatai si cimentano nella riproduzione di opere o personaggi famosi: su tutti gli idoli della squadra di calcio Napoli, come ... (Ilfattoquotidiano.it)