Ilfattoquotidiano.it - Il centro per migranti in Albania? Tutto ciò che noi Medici per i diritti umani abbiamo temuto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) di Alberto Barbieri* È notizia di queste ore che i giudici del Tribunale di Roma non hanno convalidato il trattenimento delle prime 12 persone deportate nelperdi Gjadër in. La nota del tribunale spiega che la decisione presa è dovuta all’impossibilità di riconoscere come “paesi sicuri” gli Stati di provenienza deitrattenuti. Le autorità italiane dovranno quindi riportare in Italia i 12 malcapitati. Una notizia che ci lascia intravedere un piccolo spiraglio di giustizia. Provo a spiegare perché. Ildi Gjadër, nord-ovest dell’è una grande struttura completamente recintata da grate alte diversi metri che in alcuni spazi fanno anche da soffitto. Unisolato tra le montagne. Un’area da 880 posti, circondata da due giri di recinzione metallica, è dedicata ai richiedenti asilo con container come alloggi.