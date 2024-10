Lettera43.it - Il Brasile aumenta i dazi sull’importazione di ferro e acciaio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La Camex, la Camera di commercio estero del, ha imposto tariffe più altedi 11 prodotti a base. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa Geraldo Alckmin. Quest’ultimo, vicepresidente e ministro dell’Industria, del Commercio e dei Servizi, ha spiegato che isaliranno dall’attuale 9-12 per cento al 25 per cento. A chiedere la misura erano state le associazioni delle industrie del settore, Sicetel, Abimaq, Abeaco e Istituto Aço Brasil.re le tasse sui prodotti esteri, secondo loro, preserverà la produzione nazionale dalla concorrenza. Le soprattasse per i prodotti dalla Cina Inoltre la Camex ha deciso di azzerare le tariffe sull’import di 225 macchinari industriali non prodotti nel Paese e su altri beni di uso comune, così da favorire le imprese locali.