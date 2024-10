Il 20 ottobre 'Giornata mondiale dell'osteoporosi' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale dell'osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. L'osteoporosi - ricorda una nota - è una patologia che colpisce almeno 5 milioni di persone in Italia e 200 milioni nel mondo, e la cui incidenza è destinata a crescere nel prossimo futuro. Su questa malattia ormai globale, Feidos accende i riflettori sensibilizzando la popolazione sull'importanza di adottare sani stili di vita per migliorare lo stato di salute delle ossa, in particolare attraverso una corretta alimentazione, un'adeguata e regolare attività fisica, nonché prestando attenzione ai fattori di rischio individuali. Liberoquotidiano.it - Il 20 ottobre 'Giornata mondiale dell'osteoporosi' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - In occasione, che si celebra il 20sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italianae malattieo scheletro, rinnova il suo impegno per la salutee ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. L'- ricorda una nota - è una patologia che colpisce almeno 5 milioni di persone in Italia e 200 milioni nel mondo, e la cui incidenza è destinata a crescere nel prossimo futuro. Su questa malattia ormai globale, Feidos accende i riflettori sensibilizzando la popolazione sull'importanza di adottare sani stili di vita per migliorare lo stato di salutee ossa, in particolare attraverso una corretta alimentazione, un'adeguata e regolare attività fisica, nonché prestando attenzione ai fattori di rischio individuali.

