Gqitalia.it - I venticinque anni che hanno cambiato tutto. E tutti

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Credo che il mio primo incontro con GQ sia avvenuto qualche tempo dopo il suo arrivo in Italia nel 1999. Ne comprai una copia all’edicola di Porta Genova, a Milano, saranno stati i primi mesi del nuovo secolo, o giù di lì, e all’epocaciò che in qualche modo mi riportava agli Stati Uniti e al suo immaginario pop – la musica, i vestiti, le città, le riviste appunto – era per me motivo di attrazione. Non credo ci fosse già stato l’Undici settembre, però il G8 di Genova, quello dove i cosiddetti “giovani” decisero di ribellarsi verso quella che allora si chiamava globalizzazione, forse sì. O sarebbe successodi lì a poco. La lotta al potere delle multinazionali e l’amore per l’America, insieme.