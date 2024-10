I prezzi di Netflix aumentano (di nuovo): ecco i rincari per ciascun piano tariffario (Di venerdì 18 ottobre 2024) aumentano le tariffe Netflix, è successo di nuovo. I nuovi piani tariffari del pioniere dello streaming, con gli ultimi aumenti, sono in vigore a partire da oggi 18 ottobre 2024 per i nuovi abbonati. Per gli abbonati già esistenti, invece, i nuovi prezzi saranno applicati dal 19 ottobre 2024, con un preavviso tramite e-mail inviato un mese prima dell’effettiva modifica, in base al ciclo di fatturazione personale. Gli abbonati in Italia e Spagna, dunque, si sono svegliati con una notizia amara. Senza eccezioni: come vedremo, i rincari interessano anche il piano con la pubblicità. L’aumento delle tariffe arriva poco dopo l’ultimo report finanziario della piattaforma, quantunque si siano registrati risultati estremamente positivi, con ricavi in crescita del 15%, per un totale di 9,83 miliardi di dollari, e profitti record per 2,36 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024. Urbanpost.it - I prezzi di Netflix aumentano (di nuovo): ecco i rincari per ciascun piano tariffario Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)le tariffe, è successo di. I nuovi piani tariffari del pioniere dello streaming, con gli ultimi aumenti, sono in vigore a partire da oggi 18 ottobre 2024 per i nuovi abbonati. Per gli abbonati già esistenti, invece, i nuovisaranno applicati dal 19 ottobre 2024, con un preavviso tramite e-mail inviato un mese prima dell’effettiva modifica, in base al ciclo di fatturazione personale. Gli abbonati in Italia e Spagna, dunque, si sono svegliati con una notizia amara. Senza eccezioni: come vedremo, iinteressano anche ilcon la pubblicità. L’aumento delle tariffe arriva poco dopo l’ultimo report finanziario della piattaforma, quantunque si siano registrati risultati estremamente positivi, con ricavi in crescita del 15%, per un totale di 9,83 miliardi di dollari, e profitti record per 2,36 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024.

