Grande Fratello, Shaila Gatta parla delle "dimensioni" di Javier Martinez: "Sono uscita matta, non ne avete idea" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al Grande Fratello, l'ex velina si lascia andare a confidenze davvero intime sul bel pallavolista argentina. Comingsoon.it - Grande Fratello, Shaila Gatta parla delle "dimensioni" di Javier Martinez: "Sono uscita matta, non ne avete idea" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al, l'ex velina si lascia andare a confidenze davvero intime sul bel pallavolista argentina.

Grande Fratello 25 - Shaila Gatta spiazza sulle doti intime di Javier Martinez : la nuova confidenza - Questo episodio ha riacceso i riflettori sulla relazione tra Shaila e Javier, alimentando curiosità e speculazioni su eventuali retroscena ancora non svelati. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Grande Fratello, Beatrice Luzzi replica pubblicamente alla forte insinuazione di Alfonso Signorini: le dichiarazioni ... (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello - Shaila fa delle confessioni h0t sulle doti di Javier : “Sono uscita matta - non ne hai idea” - com/SWsOopLOBr — Christina (@Tanqueray__97) October 17, 2024 Nel frattempo l’intesa tra Shaila Gatta e Javier è sempre più visibile e proprio questa notte i due hanno condiviso un momento molto intimo in cui il pallavolista ha raccontato alla ballerina di come ha accudito sua mamma poco prima che morisse. (Isaechia.it)

“Che botta - se ne deve andare”. La concorrente fuori dal Grande Fratello - non era previsto - Manca davvero poco alla nuova e attesissima puntata del Grande Fratello, il celebre reality show in onda su Canale5, condotto da Alfonso Signorini. Secondo i primi sondaggi e le percentuali emerse dalle votazioni finora, la classifica provvisoria vede in testa Lorenzo Spolverato con il 42% dei voti, seguito da Shaila Gatta al 36%. (Tuttivip.it)