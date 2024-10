Giocatore di Gioiosa Ionica vince un milione di euro al MillionDay: la fortuna a ottobre in Calabria (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le lotterie continuano a regalare sogni e speranze ai giocatori italiani, e l’ultima vincita al MillionDay non fa eccezione. Un residente di Gioiosa Ionica, pittoresco comune della Locride, si è aggiudicato un milione di euro con un’azione tanto semplice quanto costosa: una sola euro giocato. Questa è la terza vincita di tale entità registrata nel mese di ottobre, portando a riflettere sull’attrattiva e sul fascino che giochi come il MillionDay esercitano sui partecipanti. La vincita fortunata di Gioiosa Ionica Il 17 ottobre, durante l’estrazione delle 20:30, la fortuna ha sorriso a un fortunato Giocatore di Gioiosa Ionica che, con un investimento di un euro, si è ritrovato catapultato tra i nuovi milionari del MillionDay. Questa vincita rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’attrattiva del gioco, capace di cambiare la vita di chi osa sognare. Gaeta.it - Giocatore di Gioiosa Ionica vince un milione di euro al MillionDay: la fortuna a ottobre in Calabria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le lotterie continuano a regalare sogni e speranze ai giocatori italiani, e l’ultima vincita alnon fa eccezione. Un residente di, pittoresco comune della Locride, si è aggiudicato undicon un’azione tanto semplice quanto costosa: una solagiocato. Questa è la terza vincita di tale entità registrata nel mese di, portando a riflettere sull’attrattiva e sul fascino che giochi come ilesercitano sui partecipanti. La vincitata diIl 17, durante l’estrazione delle 20:30, laha sorriso a untodiche, con un investimento di un, si è ritrovato catapultato tra i nuovi milionari del. Questa vincita rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’attrattiva del gioco, capace di cambiare la vita di chi osa sognare.

