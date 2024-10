Gaeta.it - Ex amministratore di Alto Calore spa rinviato a giudizio insieme ad altri undici indagati

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Tribunale di Avellino ha preso una decisione significativa riguardo all’inchiesta che coinvolge l’exunico dispa, Michelangelo Ciarcia, e. Questi ultimi sono accusati di diversi reati legati a presunti illeciti finanziari, come la frodo fiscale e il peculato. Sotto la direzione del pubblico ministero, l’inchiesta ha sollevato dubbi sulla gestione dei corsi di formazione, che, secondo le indagini, non sarebbero mai stati realizzati nonostante i fondi ricevuti. La prima udienza del processo è attualmente programmata per il 21 marzo 2025, segnando un passo cruciale nella prosecuzione della giustizia in questo caso complesso.