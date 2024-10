Esclusivo TPI – L’inferno del Libano raccontato da chi fugge dalle bombe di Israele (Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, il Libano è tornato a vivere un incubo che sembrava relegato al passato: la guerra. L’intensificarsi delle operazioni militari da parte di Israele ha trasformato intere aree in teatri di conflitto, lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzione.Le conseguenze di questa escalation sono drammatiche: migliaia di morti, una crisi umanitaria crescente e milioni di sfollati che fuggono dalle zone colpite da Israele. La popolazione civile, già provata da anni di instabilità, si trova ora in una situazione disperata, affrontando non solo la minaccia dei bombardamenti, ma anche la scarsità di cibo, acqua e assistenza medica. Allerta costanteDoha, una ragazza di 27 anni originaria di Tiro, coordina i progetti sociali presso l’ambasciata giapponese di Beirut. «Siamo abituati alla guerra, sono nata durante un conflitto. Israele ci colpisce da sempre», racconta a TPI. Tpi.it - Esclusivo TPI – L’inferno del Libano raccontato da chi fugge dalle bombe di Israele Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, ilè tornato a vivere un incubo che sembrava relegato al passato: la guerra. L’intensificarsi delle operazioni militari da parte diha trasformato intere aree in teatri di conflitto, lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzione.Le conseguenze di questa escalation sono drammatiche: migliaia di morti, una crisi umanitaria crescente e milioni di sfollati che fuggonozone colpite da. La popolazione civile, già provata da anni di instabilità, si trova ora in una situazione disperata, affrontando non solo la minaccia dei bombardamenti, ma anche la scarsità di cibo, acqua e assistenza medica. Allerta costanteDoha, una ragazza di 27 anni originaria di Tiro, coordina i progetti sociali presso l’ambasciata giapponese di Beirut. «Siamo abituati alla guerra, sono nata durante un conflitto.ci colpisce da sempre», racconta a TPI.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele ha compiuto 150 raid in un giorno tra Gaza e Libano - L'esercito israeliano ha affermato di aver effettuato in un solo giorno, ieri, circa 150 attacchi su siti nella Striscia di Gaza e in Libano. Colpiti depositi di munizioni, siti di lancio di razzi e postazioni di cecchini e di osservazione. Combattimenti sono in corso nel campo profughi di... (Today.it)

Gaza - ora per Israele è caccia al fratello di Sinwar. Libano : ucciso comandante Hezbollah - In ogni caso, il fronte libanese resta ancora totalmente aperto: l’Idf ha rivendicato l’uccisione di Mohammed Hussein Ramal, comandante di Hezbollah nell’area di Taybeh, mediante un attacco aereo. Nelle ultime 24 ore, le forze israeliane hanno colpito 150 obiettivi in Libano. Roma, 18 ottobre 2024 – Dopo la morte di Yahya Sinwar continua la lotta di Israele ai vertici di Hamas: è ora caccia al ... (Quotidiano.net)

Gaza : ora per Israele è caccia al fratello di Sinwar. Libano : ucciso comandante Hezbollah - (Photo by Oren ZIV / AFP) . Difficile prevedere se tale visione ottimistica si riscontrerà nel concreto. In ogni caso, il fronte libanese resta ancora totalmente aperto: l’Idf ha rivendicato l’uccisione di Mohammed Hussein Ramal, comandante di Hezbollah nell’area di Taybeh, mediante un attacco aereo. (Quotidiano.net)