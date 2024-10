“E ora vediamo”. Ballando con le stelle, il maestro di Sonia Bruganelli ‘avverte’ Selvaggia Lucarelli (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Pronta? Ora ti facciamo vedere”. A Ballando con le stelle, la polemica tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli non si è ancora placata. Nei giorni scorsi non sono mancate nuove frecciatine tra la giurata e la concorrente. Auando manca poco alla quarta puntata in programma sabato su Rai Uno, interviene ore il partner di Sonia, il maestro Carlo Aloia. Il ballerino, che fa coppia in gara con l’ex moglie di Paolo Bonolis, non si aspettava di dover affrontare una situazione del genere. Poco fa, ai microfoni di Rai News 24, Aloia non ha nascosto il suo disappunto per le critiche verso Sonia, che secondo lui sono andate sul personale e non sulla danza. Il maestro ha usato toni pacati, ma non le ha mandate a dire. Leggi anche: “Zitta, siamo in diretta”. Caterina Balivo sobbalza dalla sedia, la celebre ospite l’ha sparata troppo grossa “E ora vediamo”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Pronta? Ora ti facciamo vedere”. Acon le, la polemica tranon si è ancora placata. Nei giorni scorsi non sono mancate nuove frecciatine tra la giurata e la concorrente. Auando manca poco alla quarta puntata in programma sabato su Rai Uno, interviene ore il partner di, ilCarlo Aloia. Il ballerino, che fa coppia in gara con l’ex moglie di Paolo Bonolis, non si aspettava di dover affrontare una situazione del genere. Poco fa, ai microfoni di Rai News 24, Aloia non ha nascosto il suo disappunto per le critiche verso, che secondo lui sono andate sul personale e non sulla danza. Ilha usato toni pacati, ma non le ha mandate a dire. Leggi anche: “Zitta, siamo in diretta”. Caterina Balivo sobbalza dalla sedia, la celebre ospite l’ha sparata troppo grossa “E ora”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sonia Bruganelli : Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo la prima puntata a Ballando con le Stelle”. Poi fa i nomi dei colleghi “ballerini” che le sono stati accanto - Anche riguardo alla sua partecipazione a Ballando, Bonolis le ha dato dei consigli: Dopo avermi vista a Ballando, nella seconda puntata, mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare? Poi, dopo la terza, in cui sono stata calma, mi ha vista sulla strada giusta: ora la sfida è tra me e la gente che mi guarda e se non faccio capire che voglio migliorare la colpa sarà mia, non della giuria. (Isaechia.it)

Sonia Bruganelli conferma : “Mi vedevo nella giuria di Ballando con le Stelle” - FINALMENTE HA AMMESSO CHE VOLEVA FAR LA GIURATA (AL POSTO DI @SELVAGGIALUCARELLI COME ANTICIPATO ) #soniabruganelli pic. Io mi sono messa dietro i riflettori quando ho conosciuto Paolo e ora, con questo nuovo ruolo, il bello sarebbe provare ad alleggerirmi”. Ma il male non l’ho fatto agli altri, piuttosto a me stessa. (Biccy.it)

Carolyn Smith su Ballando con le Stelle : “Non avverto la stanchezza” - poi svela cosa non le piace - ” A parer suo è soprattutto grazie a Milly Carlucci se Ballando con le Stelle continua ad avere così tanto successo. Queste le sue parole: “La più grande magia la fa Milly Carlucci. ” Carolyn Smith a Ballando con le stelle In merito al cast dell’attuale edizione ha invece detto: “Sono stata molto sorpresa perché i tredici concorrenti hanno qualcosa da raccontare attraverso il ballo e il livello ... (Bollicinevip.com)