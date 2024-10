Dumfries, il rinnovo è vicino ma c'è un dubbio (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Inter è vicina al rinnovo di Denzel Dumfries, una trattativa che si protrae da mesi. Nonostante la firma sia imminente, l'operazione solleva alcune perplessità. In passato, la dirigenza ha Ilnerazzurro.it - Dumfries, il rinnovo è vicino ma c'è un dubbio Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Inter è vicina aldi Denzel, una trattativa che si protrae da mesi. Nonostante la firma sia imminente, l'operazione solleva alcune perplessità. In passato, la dirigenza ha

Dumfries : «Rinnovo? Dettagli - Inter nel cuore! Voglio dimostrare» - Ora guardo avanti. EMOZIONE – Denzel Dumfries si esprime sul gol segnato ieri in Ungheria-Olanda: «Una storia con molte emozioni, ad Aruba ho giocato due partite e segnare con l’Olanda è una grande emozione per me. Rivale scudetto? Siamo molto forti, ma anche Napoli, Milan e Juventus. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... (Inter-news.it)

Inter - senti Dumfries : “Rinnovo? Dettagli da sistemare - spero di firmare presto”|Calciomercato - nl, Denzel Dumfries ha dichiarato: “Spero che il rinnovo con l’Inter venga completato il prima possibile. La volontà c’è, spero di firmare il prima possibile così da mettere un punto sulla questione e andare avanti” Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO. (Justcalcio.com)

Dumfries - gol con l'Olanda e un messaggio all'Inter : trattativa ai dettagli per il rinnovo - Inutile fare giri di parole: senza Dumfries, l`Olanda, con l`Ungheria, avrebbe perso. E ora le due squadre sarebbero a pari punti nel gruppo... (Calciomercato.com)