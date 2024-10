DIRETTA | Milan-Udinese, Fonseca: “Non sono un attore. Chi sbaglia si prenda le sue responsabilità” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese del Milan risponde alle domande dei giornalisti Giornata di vigilia per il Milan di Paulo Fonseca, che domani affronterà l’Udinese per l’ottava giornata di Serie A. Il Diavolo è chiamato a vincere per rilanciarsi dopo il ko di Firenze. La conferenza di Fonseca alla vigiliaIl tecnico portoghese diversamente dalle ultime gare cambierà formazione: ci sarà ovviamente un nuovo interprete sulla fascia sinistra per sostituire lo squalificato Theo Hernandez, ma non sono da escludere altre variazioni. Segui la conferenza stampa di Fonseca con Calciomercato.it: Prime parole di Fonseca: “Con l’Udinese, il Milan ha avuto sempre grandi difficoltà e domani non sarà diverso. Viene da un buon inizio di stagione, gioca bene. Dobbiamo essere al nostro miglior livello per vincere domani. Calciomercato.it - DIRETTA | Milan-Udinese, Fonseca: “Non sono un attore. Chi sbaglia si prenda le sue responsabilità” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo. Il tecnico portoghese delrisponde alle domande dei giornalisti Giornata di vigilia per ildi Paulo, che domani affronterà l’per l’ottava giornata di Serie A. Il Diavolo è chiamato a vincere per rilanciarsi dopo il ko di Firenze. La conferenza dialla vigiliaIl tecnico portoghese diversamente dalle ultime gare cambierà formazione: ci sarà ovviamente un nuovo interprete sulla fascia sinistra per sostituire lo squalificato Theo Hernandez, ma nonda escludere altre variazioni. Segui la conferenza stampa dicon Calciomercato.it: Prime parole di: “Con l’, ilha avuto sempre grandi difficoltà e domani non sarà diverso. Viene da un buon inizio di stagione, gioca bene. Dobbiamo essere al nostro miglior livello per vincere domani.

DIRETTA | Milan-Udinese - Fonseca : “Non chiudo gli occhi davanti ai problemi ” LIVE - Come sta la squadra? Ero arrabbiato il primo giorno, ma non c’era nessuno visto che erano tutti in nazionale. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese del Milan risponde alle domande dei giornalisti Giornata di vigilia per il Milan di Paulo Fonseca, che domani affronterà l’Udinese per l’ottava giornata di Serie A. (Calciomercato.it)

LIVE – Milan-Udinese - Fonseca in conferenza stampa (DIRETTA) - 14. Sono una squadra aggressiva e molto motivata. 35 – “So che l’Udinese fa sempre bene qui a San Siro. Non ho avuto molti giocatori in questa settimana a causa della nazionali. 30 – Buon pomeriggio amici di Sportface, sta per iniziare la conferenza stampa di Fonseca. 40 – “Non sono un attore e dico quello che penso negli spogliatoi. (Sportface.it)

