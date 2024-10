Lanotiziagiornale.it - Deportare è la nuova accoglienza: l’Ue verso la svolta a destra sotto la guida di von der Leyen

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Consiglio europeo ha segnato uno dei momenti più critici perin tema di migrazioni. Il pendolo, ormai, si è spostato decisamente a, e non è stato per caso. Alladi questo cambio di rotta c’è la Commissione von der, che con la sua presenza e il suo sostegno alle “soluzioni innovative” ha di fatto legittimato politiche di respingimento che in passato erano considerate inaccettabili. Ursula von der, da presidente della Commissione, non solo ha partecipato attivamente agli incontri con i leader di Paesi come Olanda, Danimarca e Italia, ma ha anche appoggiato apertamente l’idea di esternalizzare il problema migratorio, spostandolo lontano dagli occhi dell’Europa. L’Olanda e l’idea diin Uganda: quandoesternalizza i migranti Tra le proposte che emergono, quella dell’Olanda è la più esplicita.