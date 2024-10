Corteo pro Palestina di Roma, arrestato un cittadino tunisino: “Resistenza a pubblico ufficiale aggravata” (Di venerdì 18 ottobre 2024) arrestato dalla polizia un cittadino tunisino di 41 anni per i disordini avvenuti durante la manifestazione pro Palestina del 5 ottobre a Roma. E’ accusato del reato di “Resistenza a pubblico ufficiale aggravato perché commesso da più di dieci persone riunite”. Assieme a una cinquantina di persone, con un casco nero e volto coperto, avrebbe lanciato oggetti contundenti, posizionandosi alle spalle dei reparti schierati. E con una lametta si sarebbe provocato dei tagli su un braccio e sul petto per impedire interventi contenitivi nei suoi confronti, minacciando di colpire gli agenti e “pronunciando frasi in lingua araba”. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per il 41enne la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono state effettuate dalla Digos. Ilfattoquotidiano.it - Corteo pro Palestina di Roma, arrestato un cittadino tunisino: “Resistenza a pubblico ufficiale aggravata” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)dalla polizia undi 41 anni per i disordini avvenuti durante la manifestazione prodel 5 ottobre a. E’ accusato del reato di “aggravato perché commesso da più di dieci persone riunite”. Assieme a una cinquantina di persone, con un casco nero e volto coperto, avrebbe lanciato oggetti contundenti, posizionandosi alle spalle dei reparti schierati. E con una lametta si sarebbe provocato dei tagli su un braccio e sul petto per impedire interventi contenitivi nei suoi confronti, minacciando di colpire gli agenti e “pronunciando frasi in lingua araba”. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per il 41enne la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono state effettuate dalla Digos.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato cittadino tunisino per disordini durante la manifestazione pro Palestina a Roma - Indossando un casco nero e con il volto coperto, il tunisino avrebbe partecipato al lancio di oggetti contundenti, posizionandosi strategicamente alle spalle dei reparti di polizia, in modo da ostacolare in modo efficace le operazioni di contenimento. Le accuse sottolineano come le autorità considerino la violenza nelle manifestazioni non solo come un problema di ordine pubblico, ma anche come un ... (Gaeta.it)

Roma - manifestazione pro Palestina : centinaia di persone in marcia - L’evento, intitolato ‘Stop al genocidio e al massacro in Libano’, è partito dallo stesso posto dove il 7 ottobre scorso una protesta non autorizzata a favore del popolo di Gaza aveva portato alcuni partecipanti a scontrarsi violentemente con la polizia. Tenendo in mano una bandiera palestinese gigante, le persone presenti hanno marciato nel centro della Capitale gridando “Palestina libera“. (Lapresse.it)

Roma - manifestazione pro Palestina : centinaia di persone in marcia - Centinaia di manifestanti, sabato 12 ottobre, sono scesi in piazza a Roma per chiedere il cessate il fuoco in Medioriente. . Tenendo in mano una bandiera palestinese gigante, le persone presenti hanno marciato nel centro della Capitale gridando “Palestina libera”. L’evento, intitolato ‘Stop al genocidio e al massacro in Libano’, è partito dallo stesso posto dove il 7 ottobre scorso una protesta ... (Lapresse.it)