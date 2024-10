Anteprima24.it - Conte: “Nessuna esaltazione, il Napoli è ancora con il cartello ‘lavori in corso'”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minuti“Siamo con illavori inin questodi ricostruzione, ci fa piacere ricominciare da questa posizione di classifica ma nella sosta ho percepito troppe esaltazioni, per fortuna torniamo a giocare dopo giorni in cui c’è stata unaesagerata”. Così il tecnico delAntonionella conferenza stampa in vista del match contro l’Empoli.ha sottolineato che “sono passate – ha detto – solo sette giornate. Ci fa piacere ricominciare da quella posizione di classifica che però è corta, in 4 punti sono racchiuse tante squadre in una grande lotta lunga per la Champions e l’Europa League, quindi dobbiamo solo ripartire nella giusta maniera, sapendo che dopo solo tre mesi stailavorando per costruire davvero la squadra.