Conte governo assente in piazza convochi Stellantis

"Credo che sia assolutamente necessario che il governo prenda in mano la situazione sull'automotive e chiami Stellatis per chiarire le strategie imprenditoriali per l'Italia, perché quello che abbiamo capito ascoltando Tavares in Parlamento è che non hanno assolutamente un piano se non incentivi da parte dello Stato". L'ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte arrivando in piazza del Popolo a Roma, alla manifestazione dei metalmeccanici sulla vertenza Stellantis. E ha aggiunto: "Oggi il governo non c'è e Meloni l'altro giorno in Parlamento non ha parlato di Stellantis".

