Cesena-Sampdoria: le probabili formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe sono chiamate a reagire dopo gli ultimi deludenti risultati, in particolare i blucerchiati che sono tornati in zona playout. Cesena-Sampdoria si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15 presso l'Orogel Stadium. Cesena-Sampdoria: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli stanno vivendo un periodo delicato con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Nulla di preoccupante per la classifica, ma la squadra di Mignani vuole subito reagire per riscattare questo trend negativo. I blucerchiati faticano a svoltare nonostante il cambio in panchina con Sottil al posto di Pirlo. Dopo un buon periodo caratterizzato da due vittorie, è arrivata la sconfitta casalinga contro la Juve Stabia che ha nuovamente depresso l'ambiente e fatto scivolare la squadra ad un passo dalla zona playout.

