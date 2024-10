.com - Cesare Cremonini in testa in radio con il nuovo singolo Ora che non ho più te

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) IldiOra che non ho più te è il più trasmesso dalle, già cinque i sold out negli stadi per il 2025si conferma il protagonista assoluto degli stadi per il 2025: dopo una partenza esplosiva con oltre 300.000 biglietti polverizzati in poche ore dall’apertura delle prevendite, e dopo i due sold out a Bologna, oggi annuncia il tutto esaurito anche a Napoli, Messina e nella prima data di Milano, con oltre 415.000 biglietti già venduti. Biglietti disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.