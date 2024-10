Cambio di stagione: prevenire e curare il mal di gola con semplici rimedi (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – In collaborazione con: Sorgentepharma Con l'arrivo del Cambio di stagione, molte persone contraggono diversi tipi di disturbi che intaccano il benessere delle vie respiratorie, tra cui il mal di gola. I cambi repentini di temperatura, l'aumento dell'umidità e il passaggio dall'aria calda degli ambienti interni a quella più fredda all'esterno possono indebolire le nostre Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – In collaborazione con: Sorgentepharma Con l'arrivo deldi, molte persone contraggono diversi tipi di disturbi che intaccano il benessere delle vie respiratorie, tra cui il mal di. I cambi repentini di temperatura, l'aumento dell'umidità e il passaggio dall'aria calda degli ambienti interni a quella più fredda all'esterno possono indebolire le nostre

