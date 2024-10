Cambiamento climatico: come affrontare le sfide in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'analisi approfondita sulla percezione e le azioni necessarie per affrontare il Cambiamento climatico in Italia Il Cambiamento climatico in Italia: sfide e opportunità per il futuro su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Cambiamento climatico: come affrontare le sfide in Italia Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'analisi approfondita sulla percezione e le azioni necessarie perilinIline opportunità per il futuro su Donne Magazine.

Il cancro e l’inquinamento : l’allerta degli esperti italiani sul fumo e il cambiamento climatico - Il fumo di tabacco e i suoi effetti devastanti Il fumo di tabacco è stato puntato come una delle principali cause di malattie oncologiche e un grave inquinante ambientale. Il ruolo dell’inquinamento atmosferico nella salute pubblica L’inquinamento atmosferico è stato identificato come uno dei principali fattori di rischio ambientale per la salute. (Gaeta.it)

Intervista con Fabrizio Capaccioli : il futuro dell’edilizia sostenibile e le sfide del cambiamento climatico - Importanza e necessità dell’edilizia sostenibile La crescente urgenza di sviluppare edifici sostenibili non è solo una questione ambientale. Con l’obiettivo di rendere più sostenibili gli edifici residenziali, questa normativa entrerà in vigore nel 2025 e rappresenta un’opportunità per ristrutturare il patrimonio immobiliare italiano, di cui molti edifici risalgono a prima del 1940. (Gaeta.it)

Terza edizione della Dolomite Conference : un summit globale sul cambiamento climatico a Trento - Dal 17 al 19 ottobre, la conferenza ospiterà oltre cento delegati provenienti da tutto il mondo, per un confronto aperto sui temi della transizione energetica e della tutela del nostro ambiente. Come sottolineato da Francesco Grillo, responsabile scientifico della conferenza e docente presso l’Università Bocconi, l’obiettivo è duplice: sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica ... (Gaeta.it)