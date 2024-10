Caldiero Terme-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Caldiero Terme-Pro Patria match dello stadio Mario Berti valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa, dopo un buon avvio di campionato, ha incamerato una Serie pesante di sconfitte che l’hanno fatta sprofondare in zona playout. Adesso, dunque, è arrivato il momento di invertire la rotta e di iniziare a risalire la china. Caldiero Terme-Pro Patria, come seguire il match La compagine ospite, dal suo canto, arriva da due vittorie consecutive conquistate contro Clodiense e Lecco e non ha alcuna intenzione di fermarsi in questa lunga rincorsa verso le posizioni che significherebbero playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 18 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ecco la, l’, latv e lodi-Promatch dello stadio Mario Berti valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa, dopo un buon avvio di campionato, ha incamerato unapesante di sconfitte che l’hanno fatta sprofondare in zona playout. Adesso, dunque, è arrivato il momento di invertire la rotta e di iniziare a risalire la china.-Pro, come seguire il match La compagine ospite, dal suo canto, arriva da due vittorie consecutive conquistate contro Clodiense e Lecco e non ha alcuna intenzione di fermarsi in questa lunga rincorsa verso le posizioni che significherebbero playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 18 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.

