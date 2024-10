Baroni “Lazio ambiziosa, con la Juve sfida importante” (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che le ambizioni vadano di pari passo con le prestazioni e con quello che si riesce a proporre. Più che parlare, preferisco fare; noi dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa con spirito di sacrificio. Siamo ambiziosi e questa gara è un passaggio importante, una grande partita e da questo punto di vista noi dobbiamo andare a Torino con questo desiderio di giocare partite che alzano il nostro livello”. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, alla vigilia della sfida contro la Juventus. “Andiamo ad affrontare una squadra forte, la Juve ha la miglior difesa d’Europa in questo momento e con il miglior possesso palla d’Italia – ha proseguito il tecnico biancoceleste -. Unlimitednews.it - Baroni “Lazio ambiziosa, con la Juve sfida importante” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che le ambizioni vadano di pari passo con le prestazioni e con quello che si riesce a proporre. Più che parlare, preferisco fare; noi dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa con spirito di sacrificio. Siamo ambiziosi e questa gara è un passaggio, una grande partita e da questo punto di vista noi dobbiamo andare a Torino con questo desiderio di giocare partite che alzano il nostro livello”. Queste le parole dell’allenatore della, Marco, alla vigilia dellacontro lantus. “Andiamo ad affrontare una squadra forte, laha la miglior difesa d’Europa in questo momento e con il miglior possesso palla d’Italia – ha proseguito il tecnico biancoceleste -.

Lazio - Baroni : “Guendouzi sta meglio - squadra in salute” - The post Lazio, Baroni: “Guendouzi sta meglio, squadra in salute” appeared first on SportFace. “Il gruppo è in salute. Bisogna dare merito ai ragazzi, il mio compito è di rimanere ancorato al progetto e al lavoro”. Quella contro la Juventus sarà una grande partita contro una squadra forte. 45 all’Allianz Stadium. (Sportface.it)