Arrestato un 35enne per violenza sessuale su una turista a Termini Imerese: il racconto dell'aggressione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le autorità di Termini Imerese sono in allerta dopo un grave incidente di violenza sessuale avvenuto sulla spiaggia della località, situata nel palermitano. Un uomo di 35 anni è stato Arrestato dai carabinieri della stazione locale, assistiti dal Nucleo operativo radiomobile, in seguito a una denuncia da parte di una turista straniera. Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i turisti, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza nelle aree pubbliche. L'episodio di violenza alla spiaggia di Termini Imerese La vittima, una giovane in vacanza a Palermo, ha riferito di essere stata aggredita da un uomo sconosciuto mentre si trovava in spiaggia, in pieno giorno. Secondo il racconto dettagliato della donna, l'aggressore le avrebbe prima sottratto il cellulare, impedendole di contattare aiuto.

