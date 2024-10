Arrestata mentre cerca di rubare il monopattino di un'operaio dal cortile aziendale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 14.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un’azienda in via Ramelli. L'addetto alla sorveglianza, infatti, aveva sorpreso nel parcheggio della ditta una donna intenta a rubare il monopattino di un operaio.La 34enne si era intrufolata nel Modenatoday.it - Arrestata mentre cerca di rubare il monopattino di un'operaio dal cortile aziendale Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 14.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un’azienda in via Ramelli. L'addetto alla sorveglianza, infatti, aveva sorpreso nel parcheggio della ditta una donna intenta aildi un.La 34enne si era intrufolata nel

