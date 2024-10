Alunno con DSA bocciato, la famiglia fa ricorso al Tar e lo vince. I giudici: “L’istituto non gli ha messo a disposizione tutti gli strumenti compensativi” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora una sentenza riguardante una bocciatura di uno studente con DSA. In questo caso a intervenire è stato il Tar della Campania. La vicenda, riportata da Il Mattino, ha visto il giovane, uno studente con disturbi specifici dell'apprendimento iscritto in quarta superiore presso una scuola di Ischia, bocciato a causa di insufficienze in tre materie, tra cui l'inglese, ma successivamente riammesso alla classe successiva grazie all'intervento del Tar Campania. L'articolo Alunno con DSA bocciato, la famiglia fa ricorso al Tar e lo vince. I giudici: “L’istituto non gli ha messo a disposizione tutti gli strumenti compensativi” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora una sentenza riguardante una bocciatura di uno studente con DSA. In questo caso a intervenire è stato il Tar della Campania. La vicenda, riportata da Il Mattino, ha visto il giovane, uno studente con disturbi specifici dell'apprendimento iscritto in quarta superiore presso una scuola di Ischia,a causa di insufficienze in tre materie, tra cui l'inglese, ma successivamente riamalla classe successiva grazie all'intervento del Tar Campania. L'articolocon DSA, lafaal Tar e lo. I: “non gli hagli” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Momenti di tensione fuori da scuola a Livorno - alunno picchiato : la lite per una studentessa - . L'articolo Momenti di tensione fuori da scuola a Livorno, alunno picchiato: la lite per una studentessa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Momenti di tensione in un istituto scolastico a Livorno, dove uno studente minorenne è stato aggredito da due ragazzi, riportando ferite alla mandibola che hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza e il trasporto al pronto soccorso. (Orizzontescuola.it)

In Italia spese per studente superiore alla media OCSE - alla primaria 13.507 dollari per alunno - Il finanziamento dell'istruzione è un elemento chiave per garantire l'accesso equo a un'istruzione di qualità. Spendere, però, può non bastare. studiare l'efficacia degli investimenti permette di identificare quali strategie producano i migliori risultati. . L'annuale report "Education at a Glance 2024", analizza come vengono spesi i fondi pubblici tra i paesi OCSE, al fine di comprendere le ... (Orizzontescuola.it)

Chiocca : “L’alunno con disabilità non appartiene solo all’insegnante di sostegno - ma è responsabilità di tutti i docenti della classe. Ogni studente è unico e necessita di un approccio personalizzato” - A intervenire nel dibattito è Evelina Chiocca, docente di sostegno e formatrice, nonché coordinatrice del Ciis, l'associazione di coordinamento docenti. La questione della formazione degli insegnanti di sostegno torna alla ribalta sulle frequenze di Radio Anch'io, su Rai Radio 1. . L'articolo Chiocca: “L’alunno con disabilità non appartiene solo all’insegnante di sostegno, ma è responsabilità ... (Orizzontescuola.it)