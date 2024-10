Al via dal 27 novembre la stagione 2024/25 del Teatro Dante di Sansepolcro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Al via dal 27 novembre la stagione 2024/25 del Teatro Dante di Sansepolcro. Ambra Angiolini, Gaia De Laurentiis, Massimo Dapporto, Maria Paiato, Paola Minaccioni, Mariella Nava e Daniela Poggi sono alcuni tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Otto appuntamenti di prosa e una rassegna dedicata al pubblico delle famiglie per un programma che accompagnerà gli spettatori fino ad aprile. Campagna abbonamenti al via con i rinnovi dal 21 ottobre. “Presentiamo oggi il cartellone della stagione Teatrale 2024-205” commenta l’assessore alla cultura Francesca Mercati “un evento sempre molto atteso a Sansepolcro, che tradizionalmente apprezza questa forma d’arte. Lanazione.it - Al via dal 27 novembre la stagione 2024/25 del Teatro Dante di Sansepolcro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre– Al via dal 27la/25 deldi. Ambra Angiolini, Gaia De Laurentiis, Massimo Dapporto, Maria Paiato, Paola Minaccioni, Mariella Nava e Daniela Poggi sono alcuni tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Otto appuntamenti di prosa e una rassegna dedicata al pubblico delle famiglie per un programma che accompagnerà gli spettatori fino ad aprile. Campagna abbonamenti al via con i rinnovi dal 21 ottobre. “Presentiamo oggi il cartellone dellaTeatrale-205” commenta l’assessore alla cultura Francesca Mercati “un evento sempre molto atteso a, che tradizionalmente apprezza questa forma d’arte.

