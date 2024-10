Agrigento, morto a 35 anni per malore improvviso 10 giorni dopo prima dose vaccino covid AstraZeneca, possibile miocardite (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'agrigentino F. D., sposato e con tre figli, potrebbe essere rimasto vittima degli effetti avversi del siero anglo-svedese di AstraZeneca Choc ad Agrigento dove un giovane di 35 anni è morto per malore improvviso 10 giorni dopo la prima dose di vaccino covid. L'agrigentino F. D., sposato e c Ilgiornaleditalia.it - Agrigento, morto a 35 anni per malore improvviso 10 giorni dopo prima dose vaccino covid AstraZeneca, possibile miocardite Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'agrigentino F. D., sposato e con tre figli, potrebbe essere rimasto vittima degli effetti avversi del siero anglo-svedese diChoc addove un giovane di 35èper10ladi. L'agrigentino F. D., sposato e c

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agrigento - 35enne morto per miocardite da vaccino Covid AstraZeneca 10 giorni dopo prima dose - Stato risarcirà la famiglia - È stato riconosciuto il nesso di casualità tra la somministrazione del vaccino Covid e la sua morte, e quindi la famiglia composta da moglie e figlio, riceverà l'indennizzo dallo Stato Lo Stato indennizzerà la famiglia di un 35enne di Agrigento morto in seguito ad una miocardite dopo il vacci . (Ilgiornaleditalia.it)

Lutto ad AgrigentoNotizie : è morto Antonio Caruana - papà del videomaker Giuseppe - Antonio Caruana oggi avrebbe compiuto 80 anni. . Fino a un paio di settimane fa era attivissimo. È venuto a mancare, durante la notte, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove era ricoverato da sei giorni, Antonio Caruana, papà di Giuseppe: il giornalista-videomaker di AgrigentoNotizie. (Agrigentonotizie.it)

Agrigento - cade dal balcone mentre taglia una siepe : morto Angelo Castellana - ex presidente dell’Asp - Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, ma dalle prime ricostruzioni sembra che si sia trattato di una fatale perdita di equilibrio mentre era impegnato nei lavori sul balcone. Il dramma improvviso si è consumato nel pomeriggio, in un cortile situato nei pressi di via Giacomo Matteotti, nel quartiere di Piano Sanzo. (Thesocialpost.it)