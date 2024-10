Abusato, legato e gettato in mare: indagini su una baby gang (Di venerdì 18 ottobre 2024) Abusato, legato e gettato in mare. Un episodio di violenza i cui contorni completi sono tutti da definire: la Squadra Mobile di Bari ha avviato le indagini su quanto avvenuto la scorsa notte nel quartiere Santo Spirito di Bari ad un giovane 19enne, originario del Sudan, che è stato recuperato in acqua a pochi metri Abusato, legato e gettato in mare: indagini su una baby gang L'Identità. Lidentita.it - Abusato, legato e gettato in mare: indagini su una baby gang Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)in. Un episodio di violenza i cui contorni completi sono tutti da definire: la Squadra Mobile di Bari ha avviato lesu quanto avvenuto la scorsa notte nel quartiere Santo Spirito di Bari ad un giovane 19enne, originario del Sudan, che è stato recuperato in acqua a pochi metriinsu unaL'Identità.

