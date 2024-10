Abodi | Protesta pallanuotisti corretta e civile Sinner? Ha dimostrato sua innocenza

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Ritengo che i nostrisi siano limitati a una”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, in un’intervista a Comolake, sulla squalifica di sei mesi inflitta al Settebello per quanto avvenuto alle Olimpiadi di Parigi. “Credo che certi organismi internazionali – prosegue – vadano un po’ oltre e non comprendano lo stato d’animo di atleti che lavorano anni per raggiungere un obiettivo che viene meno per un errore che è stato anche riconosciuto. Il comportamento non è stato violento, è stato fermo. Ed è stato anche di, che va sempre rispettata”. Invece sul caso Jannike sul ricorso della Wada al Tas,puntualizza: “hala sua. L’organismo che si occupa di antidoping all’interno del sistema tennistico lo ha certificato, confermandolo nuovamente proprio ieri.