A Pescara, Zdenek Zeman ricoverato per controlli dopo un malore: la salute del tecnico boemo sotto osservazione

Zdenek Zeman, ex allenatore di prestigiose squadre italiane come la Roma e la Lazio, è stato ricoverato in una clinica di Pescara a seguito di un malore. L'episodio, avvenuto nella serata di ieri, ha richiesto un intervento immediato, portando il tecnico a sottoporsi a controlli in seguito a una leggera ischemia. Con 77 anni di esperienza e un passato ricco di successi nel mondo del calcio, la sua salute suscita preoccupazione tra fan e addetti ai lavori.

malore e ricovero: la situazione attuale di Zdenek Zeman

Zdenek Zeman è stato trasferito d'urgenza alla clinica 'Pietrangeli' a Pescara, dove è stato sottoposto a vari accertamenti per monitorare la sua condizione fisica.

