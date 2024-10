Zangrillo: «Balotelli al Genoa? Una sfida che mi toglie il sonno. A Marassi può ritornare a essere un grande giocatore» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Zangrillo, presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato di Balotelli, che negli ultimi giorni è stato associato al suo club: «Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato». Zangrillo racconta che: «È una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno. Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent’anni». «Se potessi, con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi». Il Genoa congela l’affare Balotelli: lo vuole Gilardino che però è a rischio esonero Il Genoa congela l’affare Balotelli, Gilardino è a rischio esonero e contro il Bologna l’ultimo test. Lo scrive Il Secolo XIX. Ilnapolista.it - Zangrillo: «Balotelli al Genoa? Una sfida che mi toglie il sonno. A Marassi può ritornare a essere un grande giocatore» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), presidente del, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato di, che negli ultimi giorni è stato associato al suo club: «Sono convinto chepossailche è stato».racconta che: «È unache miilda qualche giorno. Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il piùnumero 9 italiano degli ultimi vent’anni». «Se potessi, con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi». Ilcongela l’affare: lo vuole Gilardino che però è a rischio esonero Ilcongela l’affare, Gilardino è a rischio esonero e contro il Bologna l’ultimo test. Lo scrive Il Secolo XIX.

