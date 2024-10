Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 11:30 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Viabilità DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 11. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 11:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)DEL 17 OTTOBREORE 11.

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 10 : 30 - VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 10. 20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA FLAMINIA E LA CASSIA LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE, SEMPRE IN ESTERNA SI RALLENTA QUI PER TRAFFICO DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 09 : 45 - VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 09. 35 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA FLAMINIA ALLA CASSIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PISANA E PONTINA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA CODE A ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 09 : 15 - VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 09. 05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO AUTO IN CODA DALLA CASSIA VIEIENTANA ALLA CASSIA A SEGUIRE CODE A TRATTI DA BOCCEA ALLA PONTINA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, IN INTERNA DALLA ... (Romadailynews.it)