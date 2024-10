Versano 53 mila euro per comprare una casa a Dubai, ma scoprono che è indebitata: “Truffati, erano i risparmi di una vita” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il loro desiderio era acquistare una casa vacanze a Dubai. Così tre fratelli napoletani si sono affidati ad un agente immobiliare molto attivo sui social, versando una caparra di 45mila euro più 8mila per le pratiche, per un appartamento nella città degli Emirati Arabi Uniti. Dopo poco, però, i tre hanno scoperto di “essere stati Truffati”, denunciando tutto alla procura della Repubblica di Napoli. La storia è stata raccontata a “Zona Bianca“ su Rete 4. Secondo quanto ricostruito nella denuncia, i tre fratelli si sono rivolti all’agente, attivo nel mercato immobiliare estero, per investire i loro soldi. Tra le proposte anche quella di acquistare un appartamento in un grattacielo ancora in costruzione nel Distretto Business Bay dal valore di 270mila euro. Ilfattoquotidiano.it - Versano 53 mila euro per comprare una casa a Dubai, ma scoprono che è indebitata: “Truffati, erano i risparmi di una vita” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il loro desiderio era acquistare unavacanze a. Così tre fratelli napoletani si sono affidati ad un agente immobiliare molto attivo sui social, versando una caparra di 45più 8per le pratiche, per un appartamento nella città degli Emirati Arabi Uniti. Dopo poco, però, i tre hanno scoperto di “essere stati”, denunciando tutto alla procura della Repubblica di Napoli. La storia è stata raccontata a “Zona Bianca“ su Rete 4. Secondo quanto ricostruito nella denuncia, i tre fratelli si sono rivolti all’agente, attivo nel mercato immobiliare estero, per investire i loro soldi. Tra le proposte anche quella di acquistare un appartamento in un grattacielo ancora in costruzione nel Distretto Business Bay dal valore di 270

