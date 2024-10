Ucraina-Russia, Zelensky porta il ‘Piano per la vittoria’ al Consiglio Ue (Di giovedì 17 ottobre 2024) Obiettivo è mettere fine al conflitto entro il 2025 costringendo Putin alla resa: "L'attuazione dipende dagli alleati". Mosca: "Il piano di Zelensky è un diktat degli Usa" Mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina entro il 2025. E' questo l'obiettivo del 'Piano per la vittoria' che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presenterà oggi, 17 Sbircialanotizia.it - Ucraina-Russia, Zelensky porta il ‘Piano per la vittoria’ al Consiglio Ue Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Obiettivo è mettere fine al conflitto entro il 2025 costringendo Putin alla resa: "L'attuazione dipende dagli alleati". Mosca: "Il piano diè un diktat degli Usa" Mettere fine alla guerra traentro il 2025. E' questo l'obiettivo del 'Piano per la vittoria' che il presidente ucraino Volodymyrpresenterà oggi, 17

