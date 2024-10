Trekking urbano per conoscere il territorio forlivese (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato, in occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, itinerario guidato a Castrocaro Terme e Terra del Sole Ilrestodelcarlino.it - Trekking urbano per conoscere il territorio forlivese Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato, in occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, itinerario guidato a Castrocaro Terme e Terra del Sole

"I segreti del Parco del Cardeto" : ecco il trekking urbano alla scoperta del polmone verde di Ancona - E' uno dei parchi pubblici più suggestivi del centro Italia: 35 ettari a picco sul mare, ricchi di siti storici dall'età napoleonica alla seconda guerra mondiale, ospita inoltre uno dei cimiteri israelitici più antichi d'Europa ed è una preziosa riserva di verde. Per la XXI edizione del... (Anconatoday.it)

Alla scoperta del borgo di Racalmuto : caccia al tesoro - degustazioni e trekking urbano - Domenica 20 ottobre, a Racalmuto, è in programma la prima edizione de “Il tesoro di Rahal”, un evento organizzato dal Consorzio turistico “Città di Racalmuto” che invita turisti e residenti a scoprire il borgo attraverso un’emozionante caccia al tesoro tra i suoi angoli più affascinanti. Nel... (Agrigentonotizie.it)

A Bologna e provincia torna il trekking urbano : ecco i percorsi - . Come Iscriversi alle due giornate Dalle 9 di lunedì 14 ottobre in poi aprirà  l’iscrizione online (obbligatoria) per partecipare ai percorsi che si svolgeranno nelle giornate di giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre. Fra le escursioni più suggestive: la scoperta degli alberi monumentali di Bologna, l’oasi dei Saperi lungo il Navile, i luoghi di Barbarossa a Medicina, la passeggiata a ... (Ilrestodelcarlino.it)