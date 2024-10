The Boys: una star di Stranger Things nel cast della quinta e ultima stagione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Comincia la pre-produzione dell'ultima stagione che chiuderà una delle serie Prime Video più viste in streaming in assoluto Secondo quanto riportato da Variety, la produzione di The Boys ha affidato a Mason Dye un ruolo da guest star nella quinta e ultima stagione dello show. Dye avrà il ruolo di Bombsight. I dettagli esatti sul personaggio sono stati tenuti nascosti, ma il suo nome era stato precedentemente menzionato nella quarta stagione della serie Prime Video come un Supe che aveva recitato nel primo film di supereroi della Vought "The Curse of Fu Manchu" negli anni Cinquanta. Secondo le fonti, Bombsight potrebbe apparire anche nella prossima serie prequel Vought Rising che vedrà il ritorno di Jensen Ackles e Aya Movieplayer.it - The Boys: una star di Stranger Things nel cast della quinta e ultima stagione Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Comincia la pre-produzione dell'che chiuderà una delle serie Prime Video più viste in streaming in assoluto Secondo quanto riportato da Variety, la produzione di Theha affidato a Mason Dye un ruolo da guestnelladello show. Dye avrà il ruolo di Bombsight. I dettagli esatti sul personaggio sono stati tenuti nascosti, ma il suo nome era stato precedentemente menzionato nella quartaserie Prime Video come un Supe che aveva recitato nel primo film di supereroiVought "The Curse of Fu Manchu" negli anni Cinquanta. Secondo le fonti, Bombsight potrebbe apparire anche nella prossima serie prequel Vought Rising che vedrà il ritorno di Jensen Ackles e Aya

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SOULM8TE : una star di The Boys si aggiunge allo spinoff di M3GAN - L'attrice sarà la protagonista del prossimo SOULM8TE di Atomic Monster e Blumhouse, uno spinoff di M3GAN. La Doumit è nota soprattutto per aver interpretato la deputata diventata vicepresidente eletto Victoria Neuman nelle stagioni dalla 2 alla 4 della serie di supereroi di Prime Video, The Boys. Secondo Deadline, Doumit ha ottenuto un ruolo non rivelato in SOULM8TE, che è stato descritto come ... (Movieplayer.it)

The Boys : lo showrunner svela da che parte starà soldatino nella quinta stagione - “Quindi è un ottimo antagonista, per cambiare schieramento e fondamentalmente, sai, per stare con i supereroi”. . Purtroppo, l’attacco di Soldier Boy a Ryan ha costretto Butcher a tradirlo, e sembra che il mega-potente Supe gli serbi rancore. “Il Soldatino è davvero spinto a uccidere Butcher dopo che Butcher lo ha tradito nella terza stagione”, continua. (Cinefilos.it)