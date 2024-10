Test di ingresso a Medicina, i rettori bocciano la riforma: “Le facoltà non possono sostenere 60mila studenti in più” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La riforma dell'accesso a Medicina, definita "un passo storico" dalla Ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, suscita forti perplessità nel mondo accademico. La Crui, la Confederazione dei rettori delle Università Italiane, conTesta l'abolizione del numero chiuso, prevedendo un'impennata di immatricolazioni ingestibile per le università. L'articolo Test di ingresso a Medicina, i rettori bocciano la riforma: “Le facoltà non possono sostenere 60mila studenti in più” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladell'accesso a, definita "un passo storico" dalla Ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, suscita forti perplessità nel mondo accademico. La Crui, la Confederazione deidelle Università Italiane, cona l'abolizione del numero chiuso, prevedendo un'impennata di immatricolazioni ingestibile per le università. L'articolodi, ila: “Lenonin più” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rettori preoccupati per l’abolizione del test di accesso a Medicina - Articolo completo: Rettori preoccupati per l’abolizione del test di accesso a Medicina dal blog Lettera43 . «Le risorse utilizzate finora per 20 mila studenti non possono essere sufficienti per i 60/80 mila candidati che frequenterebbero una volta che la revisione andasse a regime», hanno fatto notare. (Lettera43.it)

Rettori - preoccupati per riforma accesso a Medicina - La "profonda preoccupazione" dei rettori riguardo alla riforma dell'accesso a Medicina tocca almeno tre aspetti principali: la sostenibilità economico-finanziaria, innanzitutto. "Le risorse utilizzate finora per 20. 000 candidati che frequenterebbero una volta che la revisione andasse a regime". 000 studenti non possono essere sufficienti per i 60/80. (Quotidiano.net)