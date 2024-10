Bergamonews.it - TenarisDalmine, da Axpo Italia una fornitura di 15 GWh annui di energia verde per 7 anni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalmine., sede operativana di Tenaris, leader globale nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l’industria energetica, e, azienda leader nel settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (PPA), un contratto della durata di 7, che prevede lada parte didi 15 GWh all’anno dicertificata. Perl’accordo è un nuovo tassello nella strategia di decarbonizzazione di Tenaris, che ha pianificato di ridurre, a livello globale, le proprie emissioni specifiche di CO 2 del 30% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2018.