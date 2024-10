Temporali forti in Toscana: allerta arancione per rischio idrogeologico fino a venerdì 18. Le zone interessate (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora maltempo sulla Toscana, in intensificazione nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, causato da un’intensa perturbazione che interesserà in modo particolare zone occidentali e settentrionali L'articolo Temporali forti in Toscana: allerta arancione per rischio idrogeologico fino a venerdì 18. Le zone interessate proviene da Firenze Post. .com - Temporali forti in Toscana: allerta arancione per rischio idrogeologico fino a venerdì 18. Le zone interessate Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora maltempo sulla, in intensificazione nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, causato da un’intensa perturbazione che interesserà in modo particolareoccidentali e settentrionali L'articoloinper18. Leproviene da Firenze Post.

