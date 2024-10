Ilgiorno.it - Stop alle centrali dello spaccio: "La droga viaggia online. Sempre attenti al territorio"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dirigeva la Mobile di Lucca quando transitando da Altopascio, piccolo comune della Versilia, si accorse che c’era qualcosa che non andava. Nel paesino di 15mila abitanti era attiva una centralea cielo aperto. Dopo qualche mese di indagini, i suoi responsabili – sei cittadini marocchini – erano in manette. Il vicequestore aggiunto Luca Scolamiero è giovane, ha 39 anni, e da qualche giorno è il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Monza. Gli stupefacenti sono una piaga di questo. Hashish e marijuana potenziate anche dell’80%, la “gardella” (un mix fra le due sostanze di cui si era avuta notizia anni fa proprio in seguito a un’indagine della Mobile di Monza), ma anche cocaina, eroina, droghe sintetiche. "Il mondo degli stupefacenti è molto complesso, soggetto a cambiamenti continui. Così come quello degli spacciatori".