Iltempo.it - Se la Manovra (e la rosicata) sono di sinistra

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tanto rosicò, che piovve. Sì, perché se c'è una critica che l'elettore di destra potrebbe muovere a Giorgia Meloni è, per assurdo, che lain discussione sembra fatta dalla. Almeno quella delle parole e dei proclami. Dove s'era mai visto, se non si fa caso a Robin Hood, un prelievo alle banche (con tutti i crismi tecnici che vogliamo) per mettere soldi nella sanità pubblica, nella scuola e in tasca alle famiglie più in difficoltà. A memoria d'uomo, ma pure di donna e se volete di qualsiasi gender, non ve n'è traccia. Lo dimostrano le prime conferme ufficiali, ma soprattutto la grandeche è partita a, da Pd e Cinque stelle, co-autori dello sprofondo rosso da Superbonus. Che il governo non avesse a disposizione la fabbrica di Willy Wonka per esaudire i desiderata di ogni italiano lo sapevano anche i muri.