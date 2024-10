SanitàSchlein | bugie inchiodano governo

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 12.00 I numeri che dà il"li inchioda alle loro,perchè la spesa sanitaria che in tutto il mondo si calcola sul Pil è al 6,3-6,4 e 6,2 per i prossimi tre anni". Così la segretaria del Pd Schlein. "Serve un embargo totale all'invio di armi in Israele" ed è "inaccettabile l' attacco alle basi Unifil". Sui migranti "l'accordo con l'Albania spreca 800 milioni, violando il diritto a chiedere asilo". Il reato universale per la maternità surrogata è "atroce propaganda sulla pelle dei bambini".