Lanazione.it - Salvatore Elia "A Salerno carichi come sempre. Saremo ambiziosi ma con i piedi per terra"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Da ragazzo uscivo di casa alle 7 del mattino e tornavo alle otto della sera per andare ad allenarmi. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare a certi livelli". Nelle giocate funamboliche del talentuoso, classe 1999, ci sono chilometri percorsi in pullman per andare da Lecco, città natale, a Bergamo, giornate intense di allenamenti nelle giovanili dell’Atalanta, la voglia di affermarsi e di non mollare mai: "Fondamentale il sostegno delle persone a me care: mia mamma Catia, mio fratello Vincenzo, la mia ragazza Francesca. Loro sono i miei primi tifosi"., 39 presenze nello Spezia, club al quale si è affezionato? "La società aquilotta mi è entrata dentro, anche perché ha creduto in me in un momento particolarmente difficile della mia carriera. Saròriconoscente per questo.